Порошенко готов перекроить Конституцию из-за Черноморского флота
Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде изменить Конституцию в части нахождения Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Информацию о решении президента обнародовала его представитель в парламенте страны Ирина Луценко. Так, из Основного закона Украины планируется исключить положение о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами.
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«Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова», – заявила Луценко.
Ранее секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, член «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Украина станет членом НАТО уже через пять лет.
Метки: Ирина Луценко, Петр Порошенко Конституция Украины, Черноморский флот
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