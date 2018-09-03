Порошенко готов перекроить Конституцию из-за Черноморского флота

03.09.2018, Москва, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде изменить Конституцию в части нахождения Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Информацию о решении президента обнародовала его представитель в парламенте страны Ирина Луценко. Так, из Основного закона Украины планируется исключить положение о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами.

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«Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова», – заявила Луценко.

Ранее секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, член «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Украина станет членом НАТО уже через пять лет.