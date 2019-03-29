Выборы
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29.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Украина
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Порошенко готов «спалить» свою «сетку махинаторов» ради срыва выборов – эксперт

В случае потери позиций после первого тура выборов действующий президент Петр Порошенко может пойти на радикальные меры, чтобы признать их результаты недействительными.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Апостроф» высказал украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Порошенко проползает во второй тур, то дальше начинается жесткая игра, но если Порошенко видит, что он не проходит во второй тур, то он будет использовать все нарушения, в том числе по «мертвым душам», для того, чтобы обосновать отмену выборов через суд. Ради этого можно спалить даже свою сетку», – сказал он.

Кроме того, Юрий Романенко не исключил повторения военной       провокации в Керченском проливе.

«Плюс может сработать какая-нибудь эскалация. Петр Алексеевич может придумать очередной Азов, и тогда будут говорить: «Смотрите, русские опять угрожают, русские орды вот-вот пойдут. Кто же главнокомандующего в этот период меняет?». Еще найдутся какие-то военные, которые на камеру начнут говорить, что нет жизни без Петра Алексеевича, и никакого другого главнокомандующего не воспримем. Я бы такой вариант тоже не исключал», – резюмировал эксперт.

 

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