Порошенко готовит предвыборный трюк с курсом гривны

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко пытается использовать все административные ресурсы для того, чтобы переизбраться на второй срок. Очередная такая авантюра – временное укрепление курса украинской гривны к доллару, который продержится буквально до окончания президентских выборов.

Об этом в эфире YouTube канала «InterVizor» заявил украинский политолог Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть инсайд из Администрации президента, что курс доллара по отношению к гривне хотят опустить до 25 гривен за доллар и подать это как большую победу, что «мы стабилизировали курс, гривна укрепилась».

На самом деле, после выборов, если ещё, допустим, каким-то фантастическим образом переизберётся действующий гарант то, разумеется, курс гривны упадёт очень значительно, но пока хотят с помощью каких-то манипулятивных финансовых действий этот курс временно укрепить, подать это как победу», – рассказал он.

Спиридонов отмечает, что Украина находится в зависимости от единственного крупного кредитора – МВФ.

«Ничего хорошего от кредитной зависимости не бывает. Набирать деньги, сидеть, как наркоманы, на игле – извините, я против этого. И, в основном, деньги от Международного валютного фонда на пользу Украине не идут», – резюмировал Спиридонов.