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02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко готовится предложить пост премьера Вакарчуку

Действующий президент Украины Петр Порошенко, которого после первого тура выборов главы государства в два раза опережает комик Владимир Зеленский, попробует привлечь на свою сторону избирателей, голосовавших за оппозиционных кандидатов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко, напомнив, что многих из оппозиционных кандидатов “и Порошенко лично, и его армия порохоботов оскорбляли, называли предателями и агентами Путина”.

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“Что может прийти Порошенко в голову – это предложить альянс Святославу Вакарчуку. Я не знаю, ведет Порошенко с ним переговоры или нет. Но это единственная стратегия для проворовавшего президента – политического банкрота. Часть избирателей голосовали за Гриценко, исходя из того, что Вакарчука нет в бюллетене, а пропустить выборы они не могли.

Поэтому я не исключаю, что Порошенко с традиционным закатыванием глаз будет убеждать Вакарчука принять из его рук должность будущего премьер-министра, – полагает Лещенко. – В свою очередь, я бы призывал Вакарчука этого ни в коем случае не делать. Украине нужно очистить политику от воров и предателей. Уж лучше пусть он предложит этот пост Виктору Медведчуку – хватит прятать его в тумбочке, пора показать своего союзника всему миру”.

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