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Новости Украины

Эка-президент Украины Пётр Порошенко сегодня в Киеве позировал перед иностранными телекамерами на фоне солдат в форме и с автоматом Калашникова в руках.

Соответствующий видеосюжет показали в эфире канала «CNN», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пётр Порошенко рассказал иностранным журналистам, что находится рядом с батальоном территориальной обороны, а также принял у кого-то и показал на камеру автомат, и рассказал, какое вооружение есть у подразделения.

По мнению российского журналиста Андрея Медведева, Пётр Порошенко таким образом готовится к побегу из «незалежной» и заранее создаёт благоприятный для себя образ.

«Однако же, стоит заметить, что Порошенко оказался более креативным, нежели действующий украинский президент. В кадре с автоматом, бодренько, внушительно. «У нас два пулемета». Заявки на лидера правительства в изгнании. По идее это должен был бы сделать Зеленский. Актер же. Но где Зеленский – никому не ясно. И даже на фоне Порошенко он выглядит клиническим убожеством», – написал Медведев.

В свою очередь, Владимир Зеленский также попозировал на камеру. Надев свой маленький бронежилет и каску, действующий президент посетил позиции ВСУ в Киеве, где его сфотографировали журналисты. При этом на фоне бравирующего перед американскими журналистами Порошенко, Зеленский на кадрах выглядит откровенно жалко.