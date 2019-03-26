Порошенко готовят к первому сроку в американской тюрьме

26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

ФБР начало уголовное производство по факту украинского вмешательства в выборы президента США.

Об этом киевской интернет-газете “Страна” рассказал лишенный гражданства Украины экс-депутат ВР Андрей Артеменко – единственный украинец, давший показания перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что в ходе расследования Мюллера всплыли коррупционные дела президента Украины Петра Порошенко и его окружения, при этом Артеменко во время бесед с ФБР передал американцам документы, которые свидетельствуют против украинского руководства.

“Пришло время нью-йоркскому департаменту ФБР презентовать плёнки Онищенко и тысячи других документов, которые приведут Порошенко, Гонтареву, Пасенюка и многих других персонажей не ко второму сроку, а к первому в американской тюрьме, как привели туда Лазаренко, только на более долгие сроки. Все те материалы, которые в свое время не без моей помощи передал ФБР Александр Онищенко, приняты как доказательство к уголовному делу”, – сказал Артеменко.

По его словам, следователи Мюллера и ФБР выделили в отдельное уголовное производство деятельность, которая была связана с фактически вмешательством Украины в американскую президентскую предвыборную кампанию в 2016 году. Расследование касается связей высокопоставленных украинцев и лоббистских компаний в США, которые, уклоняясь от уплаты налогов, получали деньги из Украины на офшорные счета.

“Отдельно следователей интересует публикация украинской части панамских документов об офшорах, которая касается прежде всего ближайшего окружения Порошенко по его финансовым махинациям, которые он проводил вместе с Ложкиным, Гонтаревой, Пасенюком и многими другими. Следователей также интересует расследование BBC о взятке в $400 тысяч за встречу Порошенко с Трампом в Овальном кабинете”, – добавил Артеменко.