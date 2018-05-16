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16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, США, Украина

Порошенко говорил с Волкером о введении миротворцев на Донбасс


Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Во время встречи стороны обсудили развертывание миротворческой миссии ООН на неподконтрольной Украине части Донбасса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части», — говорится в сообщении.

Ранее на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Петр Порошенко заявил, что необходимость введения миротворцев ООН на Донбасс обусловлена, по его мнению, отсутствием прогресса в мирных переговорах. Вместе с тем, представители ДНР и ЛНРобвиняют в срыве и саботаже мирных переговоров именно официальный Киев.

Ранее Польша, Германия, Швеция, Португалия, Турция и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

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