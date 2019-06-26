«Порошенко громил Россию шаг за шагом» – Герасимов

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый украинский президент Владимир Зеленский и его команда сознательно «сдали» позиции в ПАСЕ, не сумев предотвратить восстановление полномочий российской делегации. При этом, бывший глава государства Петр Порошенко чуть ли не единолично остановил продажу России французских вертолетоносцев «Мистраль», добился евроассоциации и безвизового режима.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в случае проблемных вопросов Порошенко брал в руки телефон и названивал западным лидерам с просьбами не делать тех или иных шагов в сторону России.

«Когда возникали такие ситуации, 24 часа в сутки Петр Порошенко и вся его команда работали над тем, чтобы не допустить таких решений. Пример с референдумом в Голландии, когда ассоциация с ЕС нашей страны была почти отменена и когда премьер-министр Голландии звонил и говорил: «К сожалению, мы вынуждены заблокировать этот процесс». Петр Порошенко лично звонил за границу, и мы добились того, чтобы ассоциацию дали», – утверждает Герасимов.

Также он напомнил о подписанном контракте на поставке в Россию французских вертолетоносцев.

«Что произошло благодаря Порошенко и нашей команде? Отменили и в Россию не передали. Таких решений было несколько, когда лично Петр Алексеевич и вся команда включались, и мы ломали эти решения… Что мы увидели от власти? От встречи с делегацией отказались, по дипломатическим каналам, по моей информации, ничего не было сделано, и мы получили результат… Когда был президентом Порошенко, Россия проигрывала шаг за шагом все международные битвы», – похвалил своего шефа Герасимов.