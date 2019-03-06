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06.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Украина
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Порошенко грозит невиданной мощью армии Украины – помог Эрдоган

Минские соглашения и передышка на фронте позволили Киеву осуществить невиданное укрепление армии. Украина выходит на серийное производство новейших образцов вооружения и военной техники, в том числе и ракет. Об этом заявил Петр Порошенко на заседании Совбеза в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выходим на серийное производство новейших образцов вооружения и военной техники… Вооруженные Силы Украины вошли в 10-ку сильнейших армий Европы. А через несколько лет мы точно достигнем критериев членства в НАТО… Сейчас украинская армия лучше подготовлена, чем когда-либо за всю историю существования нашего государства», – похвалился Порошенко.

«Сегодня ВСУ приняли на вооружение и закупают современные БПЛА украинского производства… В этом году принят на вооружение беспилотный разведывательный ударный комплекс «Сокол». В ближайшее время приступаем к его производству… Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного БПЛК Bayraktar. Мне удалось договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся в Украине», – сказал он.

По словам Порошенко, «достигнут настоящий прорыв в ракетных технологиях, создана реактивная система залпового огня «Ольха» с управляемыми ракетами». «В этом году завершаем разработку и постановку в производство комплекса крылатых ракет« Нептун», – добавил он.

 

 

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