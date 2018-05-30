30.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко грозит России захватом акций «Северного потока»

Украине может забрать акции «Северного потока» в рамках изъятия у России суммы в 4,6 миллиарда долларов, которые присудил выплатить Киеву Стокгольмский арбитражный суд, рассматривавший газовый спор между двумя странами.

Об этом в ходе встречи с главой правления «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым заявил президент Украины Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое четкое указание, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить поступления выигранных средств в Украину. И вторая позиция, чтобы речь шла об активах, включительно с акциями «Северного потока», «Северного потока-2» и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решения (Стокгольмского суда – прим. ред.)», – сказал Порошенко.

Как известно, Россия не признала и оспорила решение Стокгольмского арбитража. Кроме того, Украина должна России около 2 млрд долларов за поставки газа. Однако режим Порошенко отказывается выплачивать долг, ссылаясь на то, что в сумме не учтено потребление «оккупированным Донецком и Луганском».