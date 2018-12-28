Порошенко грозят судом за историю с томосом

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин грозит Петру Порошенко судом за вмешательство в церковные дела, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Кузьмин пишет на своей страничке в соцсети.

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“Для всех, кого интересует эта тема, даю ссылки на законодательство.

Ст. 35 Конституции Украины отделила церковь от государства, а ст. 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» запретила государству вмешиваться в деятельность религиозных организаций и устанавливать для них какие-либо преимущества.

Европейский суд по правам человека в п.п.37, 38 Обзора судебной практики ЕСПЧ 2011-2013гг. констатировал, цитирую: «…право на свободу вероисповедания исключает какую-либо оценку со стороны государства в отношении легитимности религиозных убеждений или средств их выражения….Государственные меры, содействующие одному из иерархов разделённой религиозной общины или направленные на принуждение общины вопреки ее воле принять единое управление, являются посягательством на свободу вероисповедания. В демократическом обществе у государства нет необходимости принимать меры для обеспечения того, чтобы религиозные общины находились под единым управлением».

Ст. 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает 5 лет тюрьмы за умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, а также ограничение прав или установление привилегий по признакам религиозных и убеждений”, – пишет он.

По словам Рената Кузьмина, это означает, что действия президента и высших должностных лиц Украины по «созданию ПЦУ», «автокефалии», «единой поместной» и т.д. – “грубейшее нарушение Конституции и законов Украины, предусмотренное уголовным кодексом”.

“И, если действия украинской власти по созданию ПЦУ будут обжалованы в ЕСПЧ – Украина гарантировано проиграет процесс”, – уверен юрист.

Ренат Кузьмин также добавляет, что в государственных реестрах Украины до сих пор нет никакой ПЦУ – “там до сих пор числятся якобы самораспустившиеся УПЦ (КП) и УАПЦ. Зато турецкий ПОП неожиданно для себя «прирос» богатым украинским приходом, в разы большим, чем все его турецкое подворье. И все это – результат политики Порошенко и его «воцерковленных» соратников”.