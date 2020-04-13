Порошенко и Черновол – расслабиться: Зеленский своих не сажает

13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на поднявшийся шум, при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском одиозную бандеровку, экс-депутата «Народного фронта» Татьяну Черновол никто сажать не будет.

Об этом у себя в Telegram-канале написал депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Зеленском Черновол не сядет. Как и другие одиозные представители постмайданного режима. Во-первых, Зеленский последовательно продолжает политику Порошенко, и политика эта не предусматривает «посадок» своих, а для Зеленского герои Майдана – теперь уже «свои».

Во-вторых, закон о майданной амнистии 2014 не только освободил от уголовной ответственности всех активистов Майдана и запретил следователям собирать доказательства их преступлений, но и обязал прокуроров уничтожить уже собранные доказательства. В-третьих, профессионалов необходимой для расследования таких преступлений квалификации, – ни в ГБР, ни в прокуратуре просто нет», – написал Кузьмин.

Кроме того, он подчеркнул, что Черновол стоит первой в очереди за депутатским мандатом по спискам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Уверен, что кто-то из депутатов ПЕС сдаст мандат и освободит для Черновол место в Раде, как в своё время освободили место для Вятровича.

А вот после того, как Черновол получит мандат, объявленная ей «підозра» должна быть вручена повторно, но уже за подписью генпрокурора, что, как вы понимаете, маловероятно, учитывая опыт подписания генпрокурором «підозри» Стерненко и Порошенко.

Да и западные кураторы Украины, поддержавшие майдан, вряд ли позволят следователям «копать» по-серьезному… В общем, очередной пшик…» – добавил депутат.