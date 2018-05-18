18.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко и Чубаров создают свой собственный Крым

На Софиевcкой площади в Киеве прошел вечер, посвященный очередной годовщине депортации крымских татар.

В мероприятии приняли участие представители украинской власти, запрещенного в РФ Меджлиса, а также посол Турции на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Клуб поклонников Сталина, который верховодит за Кремлевской стеной, восстановил политику переселения крымских татар, заявил в своем выступлении президент Украины Порошенко. – Русский мир в Крыму ярко окрашен ксенофобским, антикрымским характером. Тысячи наших соотечественников, крымских татар и этнических украинцев из-за непосредственной угрозы их жизни были вынуждены покинуть родные дома.

Оккупанты, нарушая международное право, изменяют демографическую ситуацию на оккупированной украинской территории вытесняя крымских татар и этнических украинцев, наводняя полуостров мигрантами из российской глубинки».

Президент добавил, что в ближайшее время будут окончательно одобрены наработанные рабочей группой изменения в Конституцию о создании в Крыму национальной автономии крымских татар, после чего наработками займется Конституционная комиссия.

В свою очередь глава Меджлиса, депутат ВР Рефат Чубаров заявил, что “предоставление Крыму статуса крымско-татарской национально-территориальной автономии будет торжеством исторической справедливости, восстановлением прав крымско-татарского народа», – сказал он.