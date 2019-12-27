Порошенко и Дубинского оштрафовали из-за прогулов в Раде

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Из-за прогулов экс-президенту Украины Петру Порошенко, главе партии “Слуга народа”, заместителю главы фракции Александру Корниенко, нардепу от фракции “Слуга народа” Александру Дубинскому и еще 78 нардепам прекращено возмещение расходов на общую сумму более 3 млн грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в информационном управлении ВР.

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“… в соответствии с Распоряжением главы Верховной Рады Украины от 13 декабря 2019 года № 1279-к “О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года” прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 060 000 гривен 00 копеек”, – говорится в ответе на запрос киевского издания УНН.

Также отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года списываются в доход Государственного бюджета Украины.

Так, в список из 81 народного депутата Украины попали Порошенко, Корниенко, Дубинский и Кива.

Как сообщалось ранее, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 1035-2 о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы.