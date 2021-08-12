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12.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Конфликт, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Порошенко и Медвечук нужны Зеленскому как вечный сериал – украинский политолог

Новости УкраиныПолитическое функционирование команды президента Украины Владимира Зеленского организовано таким образом, что для имитации борьбы...

Политическое функционирование команды президента Украины Владимира Зеленского организовано таким образом, что для имитации борьбы с олигархатом им необходим не результат, а вечный процесс.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос по Коломойскому – это выведение его из-под американского удара. Я более чем убежден, что одна из миссий украинской делегации, которая ездила сейчас в США готовить визит Зеленского, это также переговоры, в том числе и возможной доли Игоря Валерьевича.

Игорь Валерьевич – человек страшно сложный и неоднозначный, но, в то же время, не чужой для нынешней команды, но жертвовать им, как-то не очень правильно», – рассказал Бондаренко.

«Для Коломойского вопрос его личной безопасности и гарантий невыдачи в США – это один из элементов, которым можно играть для поиска голосов или чтобы фракция голосовала», – пояснил эксперт.



При этом, по его словам, не менее у Зеленского дорожат олигархами Петром Порошенко и Виктором Медведчуком.

«Порошенко и Медвечук нужны Зеленскому, как вечный сериал, когда постоянно, каждый месяц появляются новые эпизоды, когда им что-то новое инкриминируется, они отбиваются, адвокаты выступают, суд говорит о том, что мы точно поставим точку, потом появляются новые эпизоды, соответственно, вручают новое подозрение, они его избегают.

Зеленскому нужен именно этот момент, момент постоянного напряжения вокруг этих людей, информационного напряжения, а не то, чтобы они сели в тюрьму…

Это просто использование тех или иных элементов, тех или иных людей и политиков, чтобы создать определенный фон, шум», – подытожил Бондаренко.

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