Порошенко и Медвечук нужны Зеленскому как вечный сериал – украинский политолог

12.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Политическое функционирование команды президента Украины Владимира Зеленского организовано таким образом, что для имитации борьбы с олигархатом им необходим не результат, а вечный процесс.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Вопрос по Коломойскому – это выведение его из-под американского удара. Я более чем убежден, что одна из миссий украинской делегации, которая ездила сейчас в США готовить визит Зеленского, это также переговоры, в том числе и возможной доли Игоря Валерьевича. Игорь Валерьевич – человек страшно сложный и неоднозначный, но, в то же время, не чужой для нынешней команды, но жертвовать им, как-то не очень правильно», – рассказал Бондаренко. «Для Коломойского вопрос его личной безопасности и гарантий невыдачи в США – это один из элементов, которым можно играть для поиска голосов или чтобы фракция голосовала», – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, не менее у Зеленского дорожат олигархами Петром Порошенко и Виктором Медведчуком.

«Порошенко и Медвечук нужны Зеленскому, как вечный сериал, когда постоянно, каждый месяц появляются новые эпизоды, когда им что-то новое инкриминируется, они отбиваются, адвокаты выступают, суд говорит о том, что мы точно поставим точку, потом появляются новые эпизоды, соответственно, вручают новое подозрение, они его избегают. Зеленскому нужен именно этот момент, момент постоянного напряжения вокруг этих людей, информационного напряжения, а не то, чтобы они сели в тюрьму… Это просто использование тех или иных элементов, тех или иных людей и политиков, чтобы создать определенный фон, шум», – подытожил Бондаренко.