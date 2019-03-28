Порошенко и нацики поставили на уши Львов

28.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты из «Национального корпуса» не смогли подобраться к президенту страны Петру Порошенко, приехавшего со своим предвыборным туром во Львов.

Собравшись в центре города, они прошли по главным улицам к памятнику Тарасу Шевченко, но дойти до сцены, с которой вещал гарант, им не позволили полицейские и нацгвардейцы, перегородившие дорогу в двухстах метрах от митинга в поддержку Порошенко.

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Пока Порошенко рассказывал о «достижениях» Украины и перечислял свои рабочие тезисы об армии, языке и вере, националисты пытались заглушить его речь из громкоговорителя и переносной аудиоаппаратуры. В ход пошли уже привычные лозунги о коррупции в армии и требования отправить за решетку фигурантов дела о разворовывании средств оборонного бюджета.

«В 14-м году, когда началась война, когда украинская армия, не имея ничего, не имела возможности защищаться, именно мы, добровольцы, пошли защищать туда. Сейчас те, кто разворовывал армию, друзья Порошенко, они разворовывали не только армию, они разворовывали вас. За эти деньги они развлекались в клубах, по заграницам. Виновные должны быть наказаны.

Сколько времени прошло, и никто не был привлечен к ответственности. Порошенко сейчас показывает, что не может быть гарантом независимости Украины, он отгородился от нас автозаками, он боится просто обычного обращения, боится нас, боится простых людей, боится дать ответ за свои же слова», – обвинили Порошенко в трусости националисты.

Участники митинга заявили о беспрецедентном количестве силовиков, которые перекрыли весь центр Львова, охраняя Порошенко. Мэр города Андрей Садовой заявил, что власти Львова не давали разрешения на перекрытие улиц, но это было сделано по поручению Управления госохраны президента.

«Порошенко приезжает во Львов, окончательно убедить всех голосовать против себя. Иначе тот беспорядок, который сейчас устроили в центре города трудно объяснить. Перекрыты центральные улицы, площади, силовики в штатском. УГО незаконно остановило движение общественного транспорта. Петр Алексеевич, львовяне не кусаются. Ну может имеют несколько вопросов обещаний с 2014-го, но в целом все законопослушные. Такими действиями вы только провоцируете агрессию», – написал Садовой в своем блоге.