Порошенко и Саакашвили готовились как советские разведчики – экс-глава СВР Украины

Бывшие президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Михаил Саакашвили сотрудничали с КГБ в период обучения в Киевском университете имени Шевченко.

Об этом в интервью киевскому телешарлатану и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший председатель Службы внешней разведки Михаил Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маломужа, Саакашвили получил все рекомендации для дальнейшей работы и отбыл в Грузию, а Порошенко провалился на последних курсах и не стал полноценным разведчиком.

«Мы подбирали для разведки, в первую очередь, и для контрразведки в ведущих вузах, а Киевский университет Шевченко был базовым, потому что там Институт международных отношений, иностранные языки – это очень важно было для будущей подготовки разведчиков. Там был романо-германский факультет, факультет славянских языков и точно также другие вузы. Этот контингент, включая и Порошенко, и Саакашвили, и многих-многих других – они рассматривались как будущие возможные разведчики. Просто других не было, поэтому все студенты, а их было мало – больше иностранцев завозили, изучались в плане работы. Не столько агентуры, а работы в формате или разведдеятельности, или контрразведки. Но больше разведки, потому что в данной ситуации хорошая база образования и два языка минимум. Затем еще академия – 3 года, и он уже – готовый разведчик к выполнению первичных заданий за рубежом», – сказал экс-глава СВР.

«Все изучались, не все далеко прошли, часть не пошли в разведчики, но пошли на другие должности, включая президентские должности… Как раз они учились перед распадом. Саакашвили получил рекомендации, прошел все на Грузию, потому что Союз распался, и он поехал, но там была война и Саакашвили приехал. Кому он предъявлять эти рекомендации будет, что он прошел системную подготовку, медкомиссию, все получил рекомендации от украинской стороны? Предполагалось, что там будут коллеги, которые их примут, но не было кому принимать. Поэтому он пошел в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом. Порошенко не прошел определенные ситуации на последних курсах в Киевском университете, поэтому дальше его движение по службе не пошло», – заявил Маломуж.