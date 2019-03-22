Порошенко и Саакашвили сами просились работать в КГБ – Маломуж

22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

«Агенты ФСБ» присутствуют во всех сферах украинской политики, в том числе и среди сегодняшних лидеров президентской гонки, так как связи с российским бизнесом имеют все.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Здесь такая ситуация. Я могу утверждать, что среди них действительно есть. Потому что наши политики известные, даже самого высшего уровня, и кандидаты в президенты, большинство из них – они системно работали с Россией. И не только в плане, казалось бы, принадлежности к спецслужбам, хотя и такие есть. Как их обнаружить? А по результатам их работы. Вот Крым сдали – надо посмотреть, кто. И подумать, относятся ли они к спецслужбам России. Это будущее следствие покажет.

Вторая ситуация, чрезвычайно активное и эффективное, большое теневое сотрудничество с российским бизнесом. И не только бизнес. Как правило, в бизнес-структурах, например, «Роснефть», «Газпром» – в них постоянно мощное подразделение ФСБ и разведки. На уровне вице-президентов, он даже больше управляет, чем президент этой корпорации. Либо во главе, например, Сечин находится, генерал-лейтенант, либо, например, Чемезов, «Ростехэкспорт», генерал-лейтенант ФСБ. И соответственно, сотрудничество с такими корпорациями обязательно предусматривало втягивание наших бизнесменов, а они же и политики, первого уровня уже сегодня, в эти теневые оборутки. Либо эти наши кандидаты, которые сегодня есть с первого уровня, либо женщина, либо другие – они в этой сфере. Потому что они сотни и сотни вариантов нарабатывали в теневых сферах, это всё документировалось теми же ФСБ, разведкой, чиновниками из соответствующих аппаратов – и это как та огромная гиря, которой полностью их тянут. И дают возможность манипулировать ими, либо контролировать», – рассказал он.

Также экс-глава Службы внешней разведки рассказал, как в своё время, вербовал Порошенко и Саакашвили, тогда ещё молодых и перспективных студентов, на работу в спецслужбах.

«Как раз и Саакашвили, и Порошенко с первого курса попали на глаза как возможные кандидаты, мы с ними контактировали с самого начала в плане изучения их: какие это люди, какая у них психология, уровень подготовки, перспектива. Они сами изъявили желание действительно работать в спецслужбах, даже когда я читал лекцию на факультете Международного права, подошёл ко мне Саакашвили, а в целом, в институте, в перспективе, подошёл сам Порошенко. Я его помню даже таким, молоденьким студентом, который сказал: «Я хотел бы работать».

Мы их изучали до последнего периода, соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по «объективным причинам» Пётр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины. А Саакашвили прошёл все эти испытания, но он планировал, что будет ехать в Грузию, Тбилиси. При том, когда уже Союз развалился, предполагалось, что его возьмут на работу уже новые, независимые органы Грузии, но он поехал туда, там, соответственно, шла война, уже, как я понимаю, было не до того и не было кому предъявлять рекомендации с Украины и он пошёл по своему формату уже на политическую почву», – резюмировал Маломуж.