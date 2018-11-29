«Порошенко и Тимошенко будут реально друг друга убивать»

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Политические убийства – абсолютно возможная реальность предстоящих президентских выборов на Украине, где главные кандидаты будут стоять насмерть.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, выборы – я почти уверен, что противостояние майдана 2005 года покажется цветочками, потому что Тимошенко с Порошенко будут реально друг друга убивать», – заявил политолог.

«Боюсь, что будут реальные покушения, всё будут сваливать, естественно, на Россию. Это всё очень в логике украинских разборок», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Политические убийства – это вообще абсолютно возможная реальность. Но будет новый тип противостояния – когда и Порошенко, и Тимошенко понимают, что проигравшему смерть. Это совершенно другая ситуация, к которой Украина абсолютно не готова и народ Украины не готов, и украинские олигархи абсолютно не готовы. Хуже того – к этому не готовы даже американские хозяева», – прогнозирует Куликов.