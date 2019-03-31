Порошенко и Тимошенко готовятся к противостоянию в центре Киева

31.03.2019, Киев, Игорь Петров

«Мужчины спортивной наружности», появившиеся несколько часов назад возле здания ЦИК Украины в центре Киева, всего скорее, наняты как штабом Юлии Тимошенко, так и Петра Порошенко – соперники готовятся к силовому противостоянию по итогам первого тура выборов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев.

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«Судя по всему, команда Порошенко будет делать все, чтобы протащить его во второй тур выборов, а Юлия Тимошенко будет протестовать против фальсификаций. Многие ожидают такой сценарий. Поэтому под ЦИК появились палатки народных депутатов от «Батькивщины». Судя по всему, команда Порошенко также отправила туда «петушек» – это титушки в нынешнем исполнении, от Порошенко. «Петушки» будут использоваться для силового противодействия», – сказал Золотарев.

«Кто-то беспокоится, чтобы место было занято. Занято своими людьми. Думаю, более вероятен такой вариант, что люди Порошенко позаботились, чтобы враги не заняли это место. На это место нельзя допустить противников», – отмечает политолог Михаил Погребинский.