Порошенко и Тимошенко осточертели украинцам – на это главная ставка Зеленского

11.01.2019

Штабу комика Владимира Зеленского рано праздновать победу – его многочисленные поклонники в социальных сетях – это молодежь, которая обычно редко ходит на выборы. Поэтому есть риск, что Зеленский получит меньше голосов, чем показывают соцопросы – надежда лишь на то, что Юлия Тимошенко и Петр Порошенко осточертели жителям Украины.

Об этом в эфире латвийского «Радио Балтком» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского шансы меньше, чем у Порошенко, – несмотря на то, что он по опросам опережает его на 2-3%. Но одно дело – опросы, в которых участвует определенное, пропорциональное количество молодых людей, которые значительно реже ходят на выборы, чем старшее поколение. Они отдают ему предпочтение во время опроса, а потом не пойдут на выборы. И все это понимают. Все понимаю, что реально он может получить меньше.

Но и это – вопрос потому что до такой степени осточертели все эти порошенки-тимошенки, что могут и за клоуна проголосовать», – сказал Погребинский.