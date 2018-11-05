Порошенко и Варфоломей пошли по пути Гитлера

05.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Срываться главе государства и лететь подписывать «расписки» с главой отдельной церкви в XXI веке – это дикость.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1», давая оценку недавней встрече президента Украины и патриарха Варфоломея, высказал политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поражаюсь, что в XXI веке лидер государства подписывает конкордат, по сути дела, от государства расписку подписывает с главой отдельной церкви. Когда последний раз конкордаты были подписаны? По сути, Гитлер с Папой Римским в 1933-м, если не ошибаюсь. Кстати, в Германии он считается до сих пор действующим, хотя ряд его положений противоречит конституции», – отметил политолог.

«Представьте для себя, что Путин сидит в Китае и подписывает с китайскими католиками соглашение о создании автокефальной католической церкви на территории Российской Федерации», – добавил Корнилов.