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Кремль манипулирует многими политическими силами на Украине, которые по факту играют на пользу Москве.

Об этом экс-депутат Госдумы, а ныне иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что построить из Москвы какую-либо организованную политическую силу внутри Украины просто невозможно. Однако иметь влияние на множество существующих сил, даже очень патриотичных, вполне возможно», – рассуждал Пономарев.

Он уверен, что в 2014 году националистическая партия «Свобода» отменила языковой закон под влиянием Москвы. А сейчас Кремль продвигает идею выборов, чтобы ослабить Украину.

«Сейчас – кто больше всех заинтересован в новых выборах? С одной стороны, к этому готовятся порошенковские люди, с другой стороны, сторонники условного Залужного. И Порошенко, как бы к нему ни относились, и Залужный – патриотичные люди. Но сам факт конфликта, конечно, на пользу Москве», – сказал Пономарев.