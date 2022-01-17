Порошенко идет на посадку. В киевском аэропорту накаляются страсти

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Новости Украины

В киевском аэропорту Жуляны собрались несколько тысяч сторонников экс-президента Петра Порошенко, который в эти минуты летит в столицу из Варшавы.

В столице его ждут на допрос в ГБР, подозревая в делах о спонсировании терроризма и госизмене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В варшавском аэропорту поддержать Порошенко собрались несколько депутатов его партии «Европейская солидарность», которые летят вместе с ним лоу-костом авиакомпании «Wizzair». Этот факт, как и дата возвращения политика на родину позволили провести параллели с задержанным и осужденным за мошенничество российским блогером Алексеем Навальным, который летел домой из Германии в этот же день ровно год назад.

«Это кстати тоже элемент «подражания Навальному», который ровно год назад возвращался в Москву на лоу-косте «Победа». Для полной аналогии нужно, чтоб жена Порошенко (подобно жене Навального) сказала фразу из фильма Брат-2 «мальчик, водочки мне налей», самолёт по итогу посадили не в Жулянах, а в Борисполе, а Порошенко задержали бы прямо на границе», – написала в своем блоге киевская журналистка Светлана Крюкова.

Сторонники Порошенко обвинили власть в политических репрессиях и попытках блокировать проезд участников митинга в его поддержку, ехавших из разных регионов.

Так, подъезды к Киеву оцеплены полицейскими, а некоторые трассы ночью даже перекрывались грузовиками.

«Вот так в Черкасской области придумали. Прям загляденье – просто перегородили трассу Н08 двумя фурами и все. И водителей фурмы нет, инопланетяне, наверное, похитили», – написал в своем блоге бывший советник президента Юрий Бирюков.

«Кто-завтра в Киев! Кому-то лишь бы не пришлось бежать в Ростов», – заявила накануне член фракции ЕС Ирина Геращенко.