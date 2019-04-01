Порошенко или Зеленский? Без разницы – оба нелегитимны!

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Представители киевского режима любят повторять о том, что «Крым и Донбасс – это Украина», однако, отказавшись обеспечить открытие избирательных участков на этих территориях, тем самым, сами гарантировали нелегитимность любого новоизбранного украинского президента на этих территориях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда политики Украины, включая Петра Алексеевича Порошенко, говорят: «Крым – это Украина», хорошо, покажите тогда, пожалуйста, где люди из Крыма? А, если нет возможности проголосовать, нет представительства, то, как те люди Донбасса, которые неподконтрольны Порошенко, как люди Крыма могут воспринимать эту власть? Это чужая власть», – подчеркнул он.

Экс-депутат Верховной рады от КПУ Спиридон Килинкаров также отметил, что на бумаге жители Крыма и Донбасса «проголосовали», но только лишь в результате фальсификаций, ибо фактов массового пересечения границы в день выборов зафиксировано не было.

«ЦИК ещё в самом начале, как только начался этот избирательный процесс, приняла решение о том, чтобы предоставить право жителям неподконтрольной территории и Крыма проголосовать. Для этого они должны были приехать лично, подать заявление и ксерокопию своего паспорта.

Но я могу предположить, что часть жителей и Крыма, и Донбасса как раз «проголосовали», и мы видим – это отображается в протоколах, в результате фальсификаций. Хотя никаких массовых переходов линии разграничения и границ зафиксировано не было. Причём, есть информация о том, что многие жители Крыма почему-то проголосовали в городе Киеве», – резюмировал экс-нардеп.