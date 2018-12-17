Порошенко инициировал на Украине «Первое церковное управление СБУ»

17.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Киев будет добиваться исхода верующих и священнослужителей из УПЦ МП в новую церковную структуру, подчиняющуюся Стамбулу.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Теперь будут стимулировать исход верующих, священнослужителей, иерархов с УПЦ в новую церковь. Это будет делаться постепенно. Уже можно примерно понимать, какие будут первые два шага», – отметил эксперт.

Не отрицая, что гонения на прихожан и священников и «борьба за лавры» будут иметь место, он уточнил, что не видит в этом ничего зазорного.

«Первое. Минюст изменит название. Теперь она будет называться Российская Ппавославная церковь на Украине. Это необходимо для того, чтобы верующий УПЦ МП чувствовал себя неуютно, потому что это – российская церковь в Украине. Второе – это борьба за лавры. Но она будет спокойная, потому что сейчас президент Порошенко свои задачи выполнил. Ему не нужны накануне выборов религиозные конфликты, потому что тогда он может девальвировать свою победу», – сказал Карасев.

С этими выводами и оценками президента Порошенко не согласился ведущий Владимир Соловьёв.

«А какая у него задача? Вы понимаете, что он кучу верующих вверг в ад? Потому что он, нарушив Конституцию Украины, подсунул им абсолютную фальшивку вместо истинной церкви. И само название «ПЦУ» – первое церковное управление, дальше надо добавить «службы безпеки Украины» – это свидетельствует о пошлости мероприятия. Когда президент выходит в стране, где церковь отделена от государства, приходит на собор и ведёт его! Да вы с ума посходили!» – заявил Соловьев.