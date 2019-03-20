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20.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Социология, Украина
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Порошенко исчерпал потенциал для роста рейтинга

Теперешний президент Украины Петр Порошенко имеет самые низкие возможности роста рейтинга среди всех лидеров президентской гонки.

Об этом на презентации результатов социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» совместно с Украинским институтом социальных исследований им. Яременко заявил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы задавали вопрос о втором выборе, то есть кому человек отдаст свой голос, если его кандидат не будет принимать участие в выборах. Самые больше электоральные перспективы имеет Зеленский. К нему склонны в той или иной мере 28,8%. На втором месте – Тимошенко, 19,6%, на третьем – Гриценко, 14,6%, потом – Порошенко, 13,8%, потом – Бойко, 13,1%.

Вы видите, что есть три кандидата, которые имеют электоральный запас, то есть, если кто-то из их конкурентов снимается, то самые высокие шансы повысить свой рейтинг имеют Зеленский, Тимошенко и Гриценко. У президента сейчас самый маленький второй выбор, это означает, что его перспективы роста рейтинга наиболее пессимистические среди всех лидеров», – сказал Дмитрук.

Опрос проведен с 11 по 18 марта во всех регионах Украины, опрошено 2047 респондентов. Стандартная ошибка не превышает 2,2%.

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