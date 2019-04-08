Порошенко ищет повод увильнуть от дебатов

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко придёт на дебаты на Общественном телевидении 19 апреля, как того требует закон, но не исключено, что, если позволит время, придёт в этот же день и на НСК «Олимпийский», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко пропагандист Олег Медведев.

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«Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении. (…) Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК „Олимпийский“, но только в то время, когда он будет свободен от выполнения своих обязанностей», — заявил Медведев.

В то же время, по его словам, остаётся в силе предложение Порошенко провести первые дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский» 14 апреля.

В свою очередь, представители штаба Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре «Карандаш». Об этом заявила директор департамента по связям с общественностью и СМИ НОТУ Виктория Сидоренко, сообщает киевское издание «Детектор медиа».

По словам Сидоренко, никакой договоренности нет. Представители команды Зеленского посмотрели студию в телецентре «Карандаш», где могли бы состояться дебаты согласно постановлению ЦИК, поговорили с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины о законе «О выборах президента Украины» и заявили, что хотят, чтобы дебаты состоялись на НСК «Олимпийский».