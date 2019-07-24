Порошенко испугался вопросов о Панаме и Кипре

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР без приглашения и раньше назначенного времени потому, что боится встретиться лицом к лицу с активистами, которые собирались его ожидать у входа в спецслужбу 25 июля и задать бывшему гаранту неудобные вопросы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов.

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“СМИ сообщили, что Порошенко пришёл на день раньше на допрос в ГБР, как бы демонстрируя решительность фигуранта. Но позже Глава ГБР посоветовал ему уважать следователей и прибыть завтра на допрос. Морали в этой басне две. Весь этот колхозный пафос с ранним приходом связан с тем, что на завтрашний допрос у Порошенко существовал риск встретиться с большим количеством обычных украинцев, желающих спросить, как у него дела в Панаме и на Кипре.

А вторая – когда создавали ГБР, надо было сразу вспоминать Януковича. Тот тоже много чего создавал. И судей Оболонского суда назначал, которые ему потом тринадцать лет выписали. Не надо было амёбу копировать и маневрировать одной клеткой, особенно если ты матёрый вор, военный преступник и поверхностный функционер”, – гаписал Портнов.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, экс-президент обратился с просьбой к главе ГБП Роману Трубе провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено следователем. Вместе с тем, Труба выразил надежду, что Петр Порошенко придет на допрос в ГБР в четверг, 25 июля, как определено его повесткой.