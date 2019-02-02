Порошенко избежал предвыборной подлянки

02.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко смог убедить своего заклятого соратника экс-премьера Арсения Яценюка отказаться от участия в президентских выборах, чтобы не дробить голоса националистического электората в условиях и так невысокого рейтинга действующего президента.

Яценюк сегодня на съезде в Киеве заявил, что отказался участвовать в президентских выборах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я долго думал об этом. Это не простое решение, и его нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры. В атмосфере вранья сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины. Я реалист, поэтому будет безответственно, чтобы в таких условиях привнести неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране», – заявил экс-премьер.

«Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины и формировать новое правительство страны. Что такое новая Рада? Это новые депутаты, коалиция и правительство. Именно парламент принимает законы, формирует правительство. Будут стоять не менее масштабные задания, чем стоят сейчас: свобода предпринимательства и торговли. Нужно преодолеть трудовую миграцию, поэтому упор мы будем делать на зарплаты, пенсии, образование и здравоохранение», – добавил Яценюк, чье премьерство ознаменовалось как раз первыми волнами обнищания населения и роста тарифов.