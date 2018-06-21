21.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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ЕС, Туризм, Украина, Экономика коллапса

Порошенко издевается над нищими украинцами


Пропагандистская машина режима Петра Порошенко, представлявшая как немыслимое достижение годовщину получения Украиной безвиза с ЕС, оскорбила более 60% населения страны, находящегося за чертой бедности.

Об этом экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Георгий Крючков рассказал в ходе программы «Право на голос», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За свою долгую жизнь я всё больше и больше задумываюсь над некоторыми вещами. Кто нами руководит? Вот возьмем простой вопрос: сколько было болтовни вокруг безвиза? Как президент представил эту ситуацию? Он сказал: «Это победа, это заслуга. Захотел – выпил чашечку отменного кофе в Братиславе или послушал оперу в Вене». Надо быть идиотом или не уважать, пренебрегать и ненавидеть свой народ!

Кто нами правит? Что у них на уме? Как можно так руководить страной, когда у нас официально 60% людей или даже больше за чертой бедности? Как можно все это дело делать? Вот я над этим все больше и больше задумываюсь», – отметил экс-депутат.

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