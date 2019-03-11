Порошенко хочет еще разок измазать Тимошенко коричневым

11.03.2019, Киев, Игорь Петров

Ожидаемое голосование Верховной Рады за языковой закон, усиливающий наступление на остатки прав русскоязычных граждан, необходимо Петру Порошенко, чтобы вернуть в мейнстрим свою националистическую повестку, которую в предыдущие месяцы успешно удавалось навязывать остальным конкурентам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность принятия этого закона выше 50%. Для Порошенко он нужен, чтобы забивать собой львиную долю информационного пространства и доминировать над остальными украинскими политиками. Втягивать в собственный сценарий оппозицию, что наблюдалось всю осень и зиму, когда Тимошенко и Ляшко голосовали за непродление в «Большого договора» с Россией, за членство в ЕС и НАТО, по церковным санкциям и т.д. Лидеры оппозиции повторяют все тезисы Порошенко», – сказал Гаевский.

Напомним, что ранее политолог Сергей Белашко отмечал: Порошенко удалось навязать Тимошенко националистическую повестку, что сыграло с ней злую шутку, сузив возможность расширения электоральной базы.

В итоге в последние недели вместо роста рейтинга наблюдалось уменьшение популярности Тимошенко, подчеркивал эксперт.

«Тимошенко слилась в мейнстрим, заданный Банковой, загнала себя в «смысловое гетто» – «мова, вира, вышиванки». Люди хотели от нее борьбы с коррупцией, а не танцы с бубнами вокруг томоса и т.д. Очевидно, сейчас Тимошенко пытается догнать этот уходящий поезд и въехать во второй тур на теме «посадить друзей Порошенко», – говорил Белашко.