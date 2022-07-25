Порошенко хочет назвать в Одессе улицу в честь погибшего украинского комбрига

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Новости Украины

В ходе боев на николаевском направлении ликвидирован командир одесской 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев.

Об этом сообщили пятый президент Украины Петр Порошенко и нардеп от партии Порошенко в Раде Алексей Гончаренко, опубликовавший свое фото с погибшим.

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«Погиб Виталий Гуляев. Это – хорошо знакомый и очень близкий мне человек. Чувствую личную потерю и внезапную пустоту», – написал Порошенко.

По словам Порошенко, Гуляев готовился к контрнаступлению.

«Виталий готовился к контрнаступлению. Мы должны продолжить его дело. Еще больше помогать Вооруженным Силам. Еще сильнее объединять мир вокруг Украины. Еще мощнее бить врага, чтобы вычистить его с украинской земли», – призвал политик.

Порошенко также обратился в горсовет Одессы, чтобы поддержали инициативу его партии о переименовании одной из улиц города в честь погибшего полковника.

Гуляев воевал на передовой с 2014 года. На должность командира одесской 28-й бригады был назначен в сентябре 2021 года.