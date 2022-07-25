Порошенко хочет назвать в Одессе улицу в честь погибшего украинского комбрига

25.07.2022  08:21 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 785
 
Война, Дзен, Общество, Одесса, Украина
Новости Украины

В ходе боев на николаевском направлении ликвидирован командир одесской  28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев.

Об этом сообщили пятый президент Украины Петр Порошенко и нардеп от партии Порошенко в Раде Алексей Гончаренко, опубликовавший свое фото с погибшим.

В ходе боев на николаевском направлении ликвидирован командир одесской  28-й отдельной механизированной бригады ВСУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Погиб Виталий Гуляев. Это – хорошо знакомый и очень близкий мне человек. Чувствую личную потерю и внезапную пустоту», – написал Порошенко.

По словам Порошенко, Гуляев  готовился к контрнаступлению.

«Виталий готовился к контрнаступлению. Мы должны продолжить его дело. Еще больше помогать Вооруженным Силам. Еще сильнее объединять мир вокруг Украины. Еще мощнее бить врага, чтобы вычистить его с украинской земли», – призвал политик.

Порошенко также обратился в горсовет Одессы, чтобы поддержали инициативу его партии о переименовании одной из улиц города в честь погибшего полковника.

Гуляев воевал на передовой с 2014 года. На должность командира одесской 28-й бригады был назначен в сентябре 2021 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть