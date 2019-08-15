Порошенко хочет признать незаконным ГБР, которое сам же и создал

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Петр Порошенко начал сбор подписей среди депутатов под представлением в Конституционный суд, чтобы признать неконституционным закон о Государственном бюро расследований, мотивируя тем, что президент по Конституции не имеет полномочий назначать главу ГБР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт партии Порошенко “Европейская солидарность”.

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Комментируя это представление украинский юрист и инициатор уголовного преследования Порошенко Андрей Портнов обратил внимание на то, чт о ГБР было создано усилиями самого Порошенко и при его президентстве подавалось, как достижение прежней власти и одна из важных реформ. Также Порошенко лично своим указом назначил главу ГБР Романа Трубу, о недоверии которому заявил на последнем допросе в ГБР.

“Когда я пять лет говорил, что он очень тупой, вы отвечали, что на такой должности не может быть тупых. Демонстрирую. Одноходовость этой примитивной затеи в том, что именно депутаты БПП были соавторами этого закона, 92 депутата его фракции за него проголосовали, а сам Порошенко забыл применить к нему вето, подписал и хвалил на пресс-конференциях. Его не тревожила неконституционность закона в момент, когда он был гарантом Конституции. Озабоченность фигурант почувствовал, когда стал ходить туда на допросы”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

“Надо же быть таким тупым, чтобы не прогнозировать, что именно тебе наденут на голову подписание этого закона и голосование за него твоей фракции. И что для сбора положенных 45 подписей для обращение в КС у тебя есть только 25 и тебе нужно взять по делу ещё фракцию подконтрольного себе Вакарчука, у которого ещё 20”, – добавил Портнов.

По его словам, если Порошенко думал, что сбор подписей депутатов под представлением в КСУ пройдёт незаметно, то он “тупой”, а если рассчитывал, что КСУ вынесет об этом решение до приговора – то “очень тупой”.

“Поэтому, друзья, меняем задачу. С закрепления за фигурантом уголовной повестки и курса на увеличение токсичности добавляем ещё пропаганду тупости. Простыми словами, из два в одном – в три в одном”, – резюмипровал Портнов.