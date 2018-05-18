18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Порошенко хочет пропиариться перед выборами за счет будущих побед ВСУ

Поднять свой авторитет перед выборами и хоть как-то спасти свое положение Петр Порошенко может только с помощью показательных успехов ВСУ в Донбассе. Однако в случае неудач украинской армии, вся вина будет возложена на военное командование.

Об этом в интервью каналу «Ukrlife.TV» заявил главный редактор информагентства «Остров» Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что его может спасти, кроме успешной операции на Донбассе, либо хотя бы успешной динамики операции? Она может быть не завершена, но тем не менее, она должна начаться и быть успешной. Более того, принятый сейчас закон «О реинтеграции» предусматривает новый механизм принятия военными решений по освобождению (территорий – прим. ред.). Закон позволяет создать такую схему, что, если операция будет успешной, то это будет победа Порошенко. Если что-то пойдет не так, то решения принимаются командующими ООС и низовыми командирами, которые сейчас тоже имеют право без согласования принимать оперативные решения», – сказал он.