Порошенко хочет стать премьером при Залужном и стравливает его с Зеленским

Михаил Рябов.  
08.03.2024 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 283
 
Дзен, Политика, Украина


Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный перед назначением послом в Лондон должен пройти процедуру агремана. Однако пребывание в Великобритании будет хорошей стартовой площадкой для гипотетического участия в президентских выборах (когда Владимир Зеленский согласится объявить об их проведении). В Англии раскрученного украинского генерала ждут многочисленные интервью и знакомства с топ-политиками. Поэтому «ссылкой» отъезд Залужного туда считать никак нельзя.

Такой прогноз высказал украинский политолог Владимир Фесенко, напомнив, что, как правило, срок пребывания посла в определенной стране составляет 4-5 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный перед назначением послом в Лондон должен пройти процедуру агремана. Однако...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Фесенко уточнил, что опубликованная накануне социология, свидетельствующая о том, что популярность Залужного намного опережает Зеленского, вброшена лагерем Петра Порошенко, который имеет влияние на авторов исследования – компанию «Социс».

«Ирония в том, что они сами признали – главный конкурент для Зеленского теперь не Порошенко, а Залужный», – сказал политолог.

Но Порошенко рассчитывает стать премьер-министром при Залужном, однако далеко не факт, что это произойдет, ведь за состав Кабмина будет голосовать Верховная рада, пояснил Фесенко.

«Президент всегда заинтересован ставить премьер-министром своего человека. Вряд ли Залужный будет марионеткой Порошенко», – сказал Фесенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть