Порошенко хочет стать премьером при Залужном и стравливает его с Зеленским

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Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный перед назначением послом в Лондон должен пройти процедуру агремана. Однако пребывание в Великобритании будет хорошей стартовой площадкой для гипотетического участия в президентских выборах (когда Владимир Зеленский согласится объявить об их проведении). В Англии раскрученного украинского генерала ждут многочисленные интервью и знакомства с топ-политиками. Поэтому «ссылкой» отъезд Залужного туда считать никак нельзя.

Такой прогноз высказал украинский политолог Владимир Фесенко, напомнив, что, как правило, срок пребывания посла в определенной стране составляет 4-5 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фесенко уточнил, что опубликованная накануне социология, свидетельствующая о том, что популярность Залужного намного опережает Зеленского, вброшена лагерем Петра Порошенко, который имеет влияние на авторов исследования – компанию «Социс».

«Ирония в том, что они сами признали – главный конкурент для Зеленского теперь не Порошенко, а Залужный», – сказал политолог.

Но Порошенко рассчитывает стать премьер-министром при Залужном, однако далеко не факт, что это произойдет, ведь за состав Кабмина будет голосовать Верховная рада, пояснил Фесенко.

«Президент всегда заинтересован ставить премьер-министром своего человека. Вряд ли Залужный будет марионеткой Порошенко», – сказал Фесенко.