Порошенко храбрится несмотря на рекордный антирейтинг и убеждает, что ни в чем не виноват

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На съезде переименованного в партию «Европейская солидарность» бывшего Блока Петра Порошенко, объявивший себя главой политсилы экс-президент Украины заявил, что не считает себя виновным в разжигании войны и пленении украинских моряков Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«На фронте обстановка не меняется, наши защитники, под огнём теряя побратимов, удерживают врага, держась за каждый кусочек нашей земли. И им исключительно важно знать, что это их борьба, жизни погибших побратимов – это не зря. Что им, нашим воинам, не ударят в спину, и что никто с тыла наших воинов не провозгласит «карателями», как звучит сейчас из-за поребрика. Наша политическая сила должна их защитить, это наша миссия», – заявил бывший гарант.

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«Это всё не выдумки, против меня как верховного главнокомандующего уже возбуждено уголовное дело за то, что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого мы освободили две трети Донбасса, давая отпор российской агрессии!

Да! Слышьте, это мой приказ, и я несу за это ответственность перед Украиной, украинским народом и перед миром! И никак не боюсь ваших расследований», – воинственно вещал Порошенко, срывая бурные аплодисменты однопартийцев.

«Ещё одно уголовное дело за то, что наши военные корабли, пользуясь международной конвенцией по свободе судоходства, в Керченском проливе, совершая ротацию для обеспечения обороны Азовского побережья и Мариуполя, они возбудили уголовное дело. Причём, не принимая во внимание то, что трибунал ООН по морскому праву юридически признал правоту Украины и действий украинской власти, одобрив решение требованием немедленно отпустить наших моряков и наши военные корабли», – добавил экс-президент.

Напомним, украинский юрист Андрей Портнов ранее заявил в эфире нескольких телеканалов о том, что Порошенко умышленно подставил украинских моряков с целью ввести военное положение и сорвать выборы. Этот факт в числе прочих лег в основу поданного Портновым в ГБР сообщения о преступлении Петра Порошенко с целью захвата государственной власти в стране. Расследование ГБР по данному сообщению начато сегодня.