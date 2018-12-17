Порошенко хвалится, что не повторил судьбу Саакашвили

17.12.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

Россия думала, что в случае конфликта с Украиной реакция Запада будет такой же, как в 2008 году во время столкновений с Грузией, однако Владимир Путин ошибся.

Об этом заявил Петр Порошенко в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Днепропетровска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин привык после Приднестровья и Осетии, после Абхазии и Нагорного Карабаха, после 2008 года в Грузии, что всё пройдёт. Я – президент четыре с половиной года. 13 декабря я вернулся из Европы. Совет ЕС принял решение о продолжении санкций теперь уже на срок пять лет», – заявил Порошенко.

«То есть, четыре с половиной – до этого, и это адекватный ответ на агрессию, исходя из европейских ценностей и соблюдения международного права», – добавил украинский президент.