17.12.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Порошенко хвалится, что не повторил судьбу Саакашвили

Россия думала, что в случае конфликта с Украиной реакция Запада будет такой же, как в 2008 году во время столкновений с Грузией, однако Владимир Путин ошибся.

Об этом заявил Петр Порошенко в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Днепропетровска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Путин привык после Приднестровья и Осетии, после Абхазии и Нагорного Карабаха, после 2008 года в Грузии, что всё пройдёт. Я – президент четыре с половиной года. 13 декабря я вернулся из Европы. Совет ЕС принял решение о продолжении санкций теперь уже на срок пять лет», – заявил Порошенко.

«То есть, четыре с половиной – до этого, и это адекватный ответ на агрессию, исходя из европейских ценностей и соблюдения международного права», – добавил украинский президент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть