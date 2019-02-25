Порошенко хвалится, как облапошил Россию

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Кремлю не удалось поставить Украину на колени, план Москвы по экономической блокаде провалился. Об этом заявил Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году экономические процессы приобрели характер блокады, когда были запрещены (в России – прим. ред.) любые украинские товары. Тогда процент РФ в общем экспорте Украины составлял 33 процента», – сказал Порошенко.

«Блокадой Кремль хотел поставить Украину и украинцев на колени. Чтобы закрылись на заводы, люди были выброшены с предприятий, безработные устроили массовые протесты и дестабилизировали внутреннюю ситуацию в стране. По сценарию Кремля законно избранная украинская власть падёт, а новая, как они уже сейчас заявляют, приползёт договариваться с Кремлём на выгодных для Москвы условиях.

Но случилось очень неожиданное для Кремля. Мы, украинцы, выстояли. Мы мобилизовали все свои силы и остановили агрессора на линии столкновения», – добавил президент.

Ранее российский экономист Михаил Делягин заявлял, что, несмотря на риторику по ТВ о «хунте» и «карателях», из РФ продолжаются поставки энергоресурсов, критически важных для захватившего власть на Украине режима. Более того, эти поставки зачастую используются для антироссийских провокаций.

«Россия поставляет Украине нефтепродукты, дизельное топливо и бензин. Если учитывать те поставки, которые осуществляются через Белоруссию, то до 86% нефтепродуктов Киев получает от Москвы. В частности, российским топливом заправляют украинские танки, которые находятся на Донбассе, катера, которые используются в провокациях в Черном море, и так далее», – отметил эксперт, также напомнив, что Россия поставляет на Украину и уголь.

Политолог Семён Багдасаров считает, что, таким образом, Москва позволила укрепиться украинской армии, ударная часть которой была разгромлена в «котлах» в Донбассе в 2014 году.

«Армия Украины 2018 года отличается от украинской армии 2014 года, когда её практически не было, сейчас она стала другой… Может, пора ужесточить санкции, задушить, в конечном счёте, экономику киевского режима?» – заявлял Багдасаров.

«Я хочу Владимира Вольфовича попросить: ну выйдите вы с инициативой закона об уголовной ответственности за торговлю с Украиной! Вас поддержат коммунисты, вся оппозиция, глядишь, и что-нибудь с «Единой Россией» случится. Примите вы этот закон!» – также призывал эксперт.