Порошенко хвалится: привез из Турции не только томос, но и боевые ударные беспилотники

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Из Турции Украина привезла не только томос для “Церкви Порошенко”, но и контракт на поставку боевых ударных беспилотников, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней поездки в Луцк в рамках предвыборного пропагандистского “томос-тура”, сообщает пресс-служба Порошенко.

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“Недавно в Турции мы получили не только Томос. Сейчас я могу об этом сказать – по моему поручению, был подписан контракт на поставку нам боевых ударных беспилотников. И сейчас я могу признаться, что первые 2,5 года было эмбарго на поставки нам летательной оружия”, – похвалился Порошенко.

По его словам, сейчас Украина может импортировать комплектующие к ракетам, к высокоточным боеприпасам, проводить испытания крылатых ракет и тому подобное. Кроме того, Украина получает средства связи, задвижки с горизонтного контроля, средства противодействия радиоэлектронной борьбы, чего раньше не было у ВСУ, которые воевали со второй по мощности армией мира, имея оружие ХХ века.