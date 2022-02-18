Порошенко: Киев планирует уступить Москве

18.02.2022  19:02 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возможности отказа Киева от курса на вступление в НАТО является «пробным шаром» Киева по уступкам требованиям России.

Об этом в ходе выступления с трибуны Верховной рады заявил экс-президент Украины, а ныне депутат парламента Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возможности отказа Киева от курса на...

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«Три года назад я подписал изменения в Конституцию, в которых отобразились стремления украинцев присоединиться к ЕС и НАТО. Вчера были опубликованы результаты соцопроса, которые зафиксировали рекордную поддержку вступления в Североатлантический альянс. «За» – почти две трети украинцев. Разумная реакция общества на угрозу от России и её бесноватого фюрера.

С общественным мнением диссонирует заявление посла Пристайко о готовности Украины уступить России в вопросе вступления в НАТО. Веса словам дипломата прибавляет и то, что он не просто посол в Великобритании, но и бывший министр иностранных дел и бывший вице-премьер именно по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции», – сказал Порошенко.

«Если бы это была самодеятельность Пристайко, он бы немедленно получил по губам от господина Зеленского. А недельное молчание Зеленского даёт основание подозревать, что пробный шар для Пристайко надували именно на Банковой.

Власть полностью допускает торг с Россией в вопросе, который для нас является вопросом жизни и смерти. Единственной гарантией безопасности является только членство в НАТО, и только», – резюмировал экс-президент.

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