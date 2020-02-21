Порошенко: Коронавирус – ерунда в сравнении с Путиным

21.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин собрался заграбастать украинскую землю, язык, нацию, церковь и украинскую душу.

Об этом у себя в Telegram-канале написал экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин – очень опасный враг Украины. И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу.

Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит.

Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним – один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь русских.

Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата.

Это означает только одно – Украине жизненно необходимы собственные армия, собственный язык и своя церковь. Итак, мы все сделали правильно», – написал угробивший Украину Порошенко.

«Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно, молча, пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», – призывает экс-президент Украины.