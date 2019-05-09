Порошенко «короновал» «позорную рожу» Грицака, дав ему «героя Украины»
Уходящий президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание “Герой Украины”, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующий указ, подписанный президентом 9 мая, обнародован на официальном сайте главы государства.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Также Грицак удостоен ордена “Золотая Звезда”.
Глава СБУ награжден “за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”, отмечается в документе.
Награждение и появление нового “героя” прокомментировал украинский юрист, бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов.
“Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание Героя Украины. Всё как и принято в воровском мире, – вместе грабили и содержали банды, а потом друг друга по очереди короновали. Думаю, именно эта побрякушка и была ключевой целью криминальной деятельности главного участника преступной иерархии Порошенко – начальника СБУ Грицака. Теперь можно часами проводить дома перед зеркалом время, полностью обклеенным со всех сторон звёздами – на кителе и на погонах.
Ну и в приговоре теперь можно указывать смягчающее вину обстоятельство – на момент привлечения к уголовной ответственности имел государственные награды№”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.
“Позорные рожи”, – добавил экс-чиновник.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.