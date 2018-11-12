Порошенко косплеит Хрущева

12.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе Совета регионального развития пообещал, что следующее поколение украинцев будет жить в светлом европейском будущем.

Так, во время своего выступления он несколько раз повторил тезисы из своей программы о единой вере, армии и языке, а также призвал украинских избирателей не допустить реванша старых сил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая перед представителями украинской региональной власти, Порошенко также пообещал скорый экономический рост в стране, но выставил его условием сохранение нынешнего режима.

«В течение ближайших лет в Украине будет продолжаться рост, – если на выборах дадим отпор демагогам-популистам, не позволим им свести на нет построенную обществом макроэкономическую стабилизацию. И тогда децентрализация приведет к появлению у общин еще больших дополнительных средств”, – сказал президент Украины.

Он также отметил, что “нельзя дать кому-либо даже маленький шанс на реванш”.

“Следующему поколению украинцев мы передаем успешную, европейскую Украину. Акцентирую, что именно так и произойдет, если мы только не дадим передать страну в руки реваншистов, популистов, которые будут атаковать страну в предвыборном цикле 2019-2020 годов. Но я уверен, что мудрый украинский народ сделает ответственный выбор, который будет гарантировать устойчивое развитие территорий, общин, развитие, к которому расчистили дорогу и создали условия на протяжении последних нескольких лет тяжелых испытаний и тяжелого труда», – помпезно заявил Порошенко.

Отметим, что с подобным заявлением в свое время выступал руководитель КПСС Никита Хрущев, утверждавший на XXII съезде партии: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что разброд в рядах поддержавших Майдан политических партий может привести к реваншу пророссийских политических сил.

С подобным заявлением выступал также известный телеведущий Дмитрий Гордон.