Порошенко: Кто вам сказал, что Путин будет наступать танковой армией?

22.01.2022  01:17 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Если Россия решит перейти к полноценной войне с Украиной, то ей для этого не нужно переходить ее границу. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Порошенко, российская армия в этом случае нанесет ракетные удары по ключевым объектам Украины, не выходя за пределы РФ.

Если Россия решит перейти к полноценной войне с Украиной, то ей для этого не...

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«Кто вам сказал, что Путин будет наступать танковой армией? Если бы мы вышли за масштаб локальной войны, то Путин будет атаковать крылатыми ракетами с Каспийской флотилии, Путин будет атаковать самолетами из-за границ Украины, ракетное вооружение, которое бьет на 200-300 километров, «Искандерами», которые будут с российской территории, оперативно-тактические, уничтожать основные средства. Путин имеет возможность вести полномасштабную войну, и война может начаться в любое время», – заявил Порошенко.

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