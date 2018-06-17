17.06.2018, Киев, Елена Острякова

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Порошенко купил назначение Волкера

Назначение Курта Волкера представителем Госдепартамента США по Украине было продавлено лоббистской компанией BGR, услугами которой активно пользовался президент Петр Порошенко.

Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко.

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«Победой Порошенко стало назначение специальным представителем господина Курта Волкера. А кто такой Курт Волкер? Советник компании BGR, которой оффшорные компании, принадлежащие Порошенко перечисляли очень большие суммы. Это не коррупция на высшем уровне?», – сказал Артеменко.

При этом он полагает, что BGR организовывала на деньги Порошенко встречу с Трампом министра иностранных дел Павла Климкина, а не самого украинского президента, как утверждалось в СМИ. Цена услуги составила 400 тыс долларов, которые были перечислены со счетов оффшорной компании, находящейся в Панаме.

«Встреча с Порошенко произошла на месяц позже и явилась внутренним компенсатором для администрации Трампа после встречи американского президента с Лавровым. Трамп не мог пригласить Порошенко с официальным визитом. Это не обида за предвыборную компанию. Это глубокое знание того, что из себя представляет Порошенко, и какая коррумпированная власть существует в Украине. Фраза Трампа на G8 подтверждает это», – сказал Артеменко.