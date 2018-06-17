17.06.2018, Киев, Елена Острякова
  6 295 просмотров
Киев, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Общество, Политика, Скандал, США, Украина

Порошенко купил назначение Волкера


Назначение Курта Волкера представителем Госдепартамента США по Украине было продавлено лоббистской компанией BGR, услугами которой активно пользовался президент Петр Порошенко.

Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Победой Порошенко стало назначение специальным представителем господина Курта Волкера. А кто такой Курт Волкер? Советник компании BGR, которой оффшорные компании, принадлежащие Порошенко перечисляли очень большие суммы. Это не коррупция на высшем уровне?», – сказал Артеменко.

При этом он полагает, что BGR организовывала на деньги Порошенко встречу с Трампом министра иностранных дел Павла Климкина, а не самого украинского президента, как утверждалось в СМИ. Цена услуги составила 400 тыс долларов, которые были перечислены со счетов оффшорной компании, находящейся в Панаме.

«Встреча с Порошенко произошла на месяц позже и явилась внутренним компенсатором для администрации Трампа после встречи американского президента с Лавровым. Трамп не мог пригласить Порошенко с официальным визитом. Это не обида за предвыборную компанию. Это глубокое знание того, что из себя представляет Порошенко, и какая коррумпированная власть существует в Украине. Фраза Трампа на G8 подтверждает это», – сказал Артеменко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть