«Порошенко летом 2014-го втупую сдал Донбасс» – экс-боевик «Айдара»

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сотрудники СБУ до сих пор не завели ни одного дела на постмайданное руководство Укрианы, фактически сдавшее Донбасс летом 2014 года.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший украинский мэр ныне подконтрольного ЛНР города Александровск, экс-боевик «Айдара» Николай Греков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращался к Порошенко, он выиграл выборы 25 мая, я 3 июня 2014 года встречался с Гройсманом, с представителями Тимошенко – так это они сдали Донбасс! Это они в сговоре ничего не сделали. Я, сидя в кабинете у Гройсмана, говорю: дайте мне группу, я заведу её в обладминистрацию, и всё станет хорошо. Они втупую по сговору сдали Донбасс – все те, кто были в высшем руководстве страны летом 2014 года», – заявил экс-боевик.

«Я стучался в двери Ассоциации [городов Украины], я встречался со всеми мэрами. На всякий случай, 11 июня 2014 года я организовал первую встречу всех мэров Луганской области с руководством ЛНР. И я этим горжусь. Мы на этом мероприятии решили, и они отстали от органов местного самоуправления, хотя два горсовета проголосовали и признали ЛНР. И сотрудники СБУ ничего сегодня не делают. Все эти предатели, по украинскому законодательству, являются мэрами и депутатами Украины, имеют льготы, награды и всё остальное», – сказал Греков.