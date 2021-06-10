10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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«Порошенко летом 2014-го втупую сдал Донбасс» – экс-боевик «Айдара»

Новости УкраиныСотрудники СБУ до сих пор не завели ни одного дела на постмайданное руководство Укрианы,...

Сотрудники СБУ до сих пор не завели ни одного дела на постмайданное руководство Укрианы, фактически сдавшее Донбасс летом 2014 года.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший украинский мэр ныне подконтрольного ЛНР города Александровск, экс-боевик «Айдара» Николай Греков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращался к Порошенко, он выиграл выборы 25 мая, я 3 июня 2014 года встречался с Гройсманом, с представителями Тимошенко – так это они сдали Донбасс! Это они в сговоре ничего не сделали. Я, сидя в кабинете у Гройсмана, говорю: дайте мне группу, я заведу её в обладминистрацию, и всё станет хорошо. Они втупую по сговору сдали Донбасс – все те, кто были в высшем руководстве страны летом 2014 года», – заявил экс-боевик.

«Я стучался в двери Ассоциации [городов Украины], я встречался со всеми мэрами. На всякий случай, 11 июня 2014 года я организовал первую встречу всех мэров Луганской области с руководством ЛНР. И я этим горжусь. Мы на этом мероприятии решили, и они отстали от органов местного самоуправления, хотя два горсовета проголосовали и признали ЛНР. И сотрудники СБУ ничего сегодня не делают. Все эти предатели, по украинскому законодательству, являются мэрами и депутатами Украины, имеют льготы, награды и всё остальное», – сказал Греков.

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