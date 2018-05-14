14.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Пропаганда, Украина

Порошенко лично испытает “Джавелины”


Украинский президент Петр Порошенко собирается личность участвовать в испытаниях американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Об этом на Согласительном совете Верховной Рады сообщила народный депутат Ирина Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две последние недели, которые парламент Украины отдыхал, были значительными и результативными для Украины в плане работы президента Украины. В первую очередь, это усиление санкций со стороны Соединенных Штатов, их продление и расширение в ЕС и на Украине. Предоставление Украине американских Джавелинов подтверждает ослабление России на международной арене.

Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих Джавелинов на наших полигонах», – сказала она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» поделился мнением военного эксперта о том, что «Джавелины» показали полную инженерную и техническую деградацию Украины.

 

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