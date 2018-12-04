Порошенко мечтает о бессрочном президентстве

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Военное положение, введенное в 10 украинских областях, может продлеваться и существовать годами.

Такое мнение в эфире канала «TOPINFORM» выразил украинский военный историк и журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в течение 30 дней, на которые введено военное положение, последуют новые провокации, после чего военное положение будет продлено.

“Документы очень противоречат друг другу – Конституция Украины говорит, что только с позволения Верховной рады, другие документы, которые приняла та же Верховная рада, дают в случае военной опасности президенту такие полномочия, что он может продлевать военное положение единолично», – считает Дудкин.

При этом он опасается, что с военным положением получится так же, как с боевыми действиями на Донбассе.

«То есть оно будет рассчитано на годы. И при нём мы будем нормально существовать, нормально жить, будет считаться Украина самой демократической страной, будет негласно существовать цензура, будут закрываться телеканалы, открываться новые, опять закрываться, будут сажаться неугодные журналисты в тюрьмы – всё, как должно быть при военном положении. И Пётр Порошенко будет бессрочным президентом», – предположил эксперт.