05.06.2018

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Порошенко меняет девочек в борделе

Президент Украины Петр Порошенко хочет заменить главу СБУ Василий Грицака на бывшего начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Виталия Ярему, после избрания президентом Порошенко получившего должность генпрокурора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает экс-спикер СБУ Станислав Речинский.

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“Близится перемена девочек в борделе. Порошенко хочет заменить Грицака на Ярему. Пока идут консультации в ВР по этому поводу. Уже есть голоса БПП и Удара. Петя хочет использовать СБУ в войне против МВД. Ярема пообещал, что сделает. Но не факт, что СБУ против такого назначения не взбунтуется. Мент, да еще такой коррумпированный, как Ярема. Возврат Даниленко и прочих одиозных граждан. Еще осталось Луценко премьером назначить и все, страну можно закрывать. Потому что эти граждане догрызут ее до последней крошки”, – пишет Речинский.